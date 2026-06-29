Este martes inicia el pago de haberes de junio para los empleados públicos

Los trabajadores de la administración pública tendrán disponibles los montos correspondientes al mes de junio según el cronograma establecido.
Los haberes correspondientes al mes de junio estarán disponibles este martes 30 para la totalidad de los empleados públicos provinciales.
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El pago se realizará en una única jornada, por lo que no será necesario un cronograma por terminación de DNI.
De esta manera, los trabajadores del sector público provincial podrán acceder a sus salarios a través de los canales habituales de cobro.