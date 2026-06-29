Putin admitió que hay escasez de combustible en Rusia tras los ataques de Ucrania a dos refinerías

El Kremlin reconoció que padece los ataques dos dos refinerías en las últimas horas por parte de Ucrania. Creó un gabinete de crisis, que opera las 24 horas, para supervisar la situación con el combustible.

Hoy 09:32

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió que existe la falta de suministro de combustible en su país causada por los repetidos ataques de Ucrania contra refinerías con el objetivo de debilitar la ofensiva militar Moscú en la guerra iniciada en febrero de 2022.

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"En general, para estabilizar el mercado de combustible, creo que es necesario adoptar medidas sistémicas acordes con la magnitud de los desafíos actuales", dijo Putin en la reunión que mantuvieron miembros del gobierno ruso y jefes de las principales compañías de hidrocarburos.

En cuanto a las medidas que se adoptarán, Putin indicó que se aumentará "la oferta" de combustibles para mantener así los precios.

El presidente ruso subrayó además que su gobierno creó un gabinete de crisis, que opera las 24 horas, para supervisar la situación con el combustible.

"También se han preparado propuestas adicionales para garantizar el suministro de combustible al mercado interno, en colaboración con las compañías petroleras", añadió Putin.

El mandatario reconoció que el mercado interno comenzó a consumir las reservas de combustible, aunque aseguró que los niveles están prácticamente al mismo nivel que el año pasado.

"Las refinerías más grandes están funcionando a máxima capacidad" y se está sondeando a las pequeñas y medianas empresas. "Se han reducido los períodos de mantenimiento de rutina y se aplazaron los mantenimientos programados. Para julio se estima que la producción de combustibles primarios superará la de junio", apuntó.

Y continuó: "Somos conscientes de los problemas que tienen los productores agrícolas y las granjas durante el verano. Se está haciendo todo lo posible para garantizar que las empresas agrícolas tengan el suministro de combustible previsto porque la cosecha depende de ello".

Ucrania mantuvo su intenso fuego de drones sobre Rusia en las últimas horas, que provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, una localidad de la región rusa de Krasnodar, al este de Crimea, según el gobernador Veniamin Kondratyev. La caída de los artefactos mató a una persona en Slavyansk e hirió a otra en una aldea cercana, de acuerdo con las autoridades regionales.

La refinería, gestionada por Slavyansk ECO, tiene una capacidad de unos 100.000 barriles al día y es un proveedor clave de combustible para la Crimea ocupada por Rusia. La instalación ha sido objeto de repetidos ataques desde el inicio de la guerra, según se informa, un ataque perpetrado el 26 de enero causó daños en componentes de una unidad principal de procesamiento de crudo de las instalaciones.

Volodimir Zelensky también sostuvo que una segunda refinería rusa, en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (435 millas) de la frontera ucraniana, fue alcanzada durante los ataques nocturnos.

La refinería Slavneft-Yanos de Yaroslavl es la quinta más grande de Rusia, con una capacidad de unos 15 millones de toneladas al año, lo que equivale a unos 300.000 barriles al día. La planta, propiedad conjunta de unidades de Rosneft Oil Co. y Gazprom PJSC, suministra combustible al centro y noroeste de Rusia y ha sido objeto de al menos cuatro ataques desde diciembre de 2025.

“Cada ataque nuestro de larga distancia reduce los recursos que dan fuerza a la máquina de guerra rusa, y supone otro paso hacia la paz”, expresó el presidente ucraniano al explicar el objetivo de las misiones realizadas en el interior de Rusia.

Y siguió: "Estoy agradecido a cada ingeniero ucraniano y guerrero que asegura nuestra capacidad de largo alcance. ¡Gloria a Ucrania!".

Zelensky denunció también que Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania durante la última semana, utilizando cerca de 1.400 drones, casi 1.500 bombas aéreas guiadas y 19 misiles de distintos tipos, incluidos balísticos.