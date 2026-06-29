Santilli: "Manuel Adorni va a ir a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios"

El flamante jefe de Gabinete dio detalles de su designación en el marco del escándalo que acorraló a su predecesor.

Hoy 10:13

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este lunes tras asumir en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció en medio del escándalo por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. “El Presidente me dijo que Manuel anímicamente no daba más y quería dar un paso al costado”, contó el funcionario y aseguró que su antecesor “va a defenderse en la Justicia sin fueros ni privilegios” tras renunciar también al directorio de YPF.

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“Miro para atrás en la historia y eso no pasó otras veces. Sin fueros, sin cargos, va a ir a defenderse a la Justicia y es lo que corresponde”, resaltó. Adorni dimitió el último sábado, luego de meses de escándalo e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Santilli volvió a asumir así un rol fuerte en medio de un momento crítico para el gobierno mileísta. La primera vez fue cuando reemplazó a José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre de 2025. Poco después, el 11 de noviembre de ese año, asumió como ministro del Interior en lugar de Lisandro Catalán.

Sobre si el escándalo que involucra al ahora exfuncionario generó una mala imagen en el Gobierno, Santilli aseguró que la administración mileísta “sigue trabajando”. “Nosotros, a pesar de todo esto que fue fuerte, sancionamos, por ejemplo, el Súper RIGI… Está claro que obviamente el peso de lo que tenía sobre su espalda Manuel lo abarrotó, pero seguimos llevando adelante la gestión", consideró en diálogo con A24.

“Sí impactó en que las buenas noticias que vienen pasando: la economía, los salarios que suben, la inflación a la baja. Son noticias que tal vez no podías mostrar”, añadió.