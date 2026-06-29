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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 11º
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Un mensaje de amor gigante se aprecia desde el teleférico en La Paz

Un joven enamorado ha capturado la atención en La Paz al escribir un mensaje de amor visible desde el teleférico, el cual se ha vuelto viral en las redes sociales.

Hoy 10:14

Un gesto romántico ha logrado captar la atención de cientos de personas en La Paz, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales.

Este mensaje de amor fue escrito en una cancha de tierra y puede leerse claramente desde las alturas del sistema de teleférico, lo que lo hace aún más especial.

La imagen, compartida por varios usuarios, muestra una declaración directa y sin rodeos: “Jheimy Huayta, yo Diego Vargas te adoro”, una frase que ha recorrido internet y ha arrancado sonrisas entre quienes la observan desde las cabinas o en redes sociales.

La particularidad de este mensaje no radica solo en su contenido, sino también en su escala y ubicación estratégica, diseñada para ser vista desde el aire, en uno de los recorridos más transitados de la ciudad.

Este detalle ha convertido la escena en un fenómeno viral, despertando todo tipo de reacciones: desde quienes celebran el romanticismo hasta quienes destacan la creatividad del autor.

En una ciudad donde el teleférico ofrece vistas únicas, este mensaje ha logrado destacar entre el paisaje urbano, recordando que, a veces, el amor también se escribe en grande.

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