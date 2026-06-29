Luna de Fresa: el fenómeno astronómico que podrá verse este lunes en Argentina

El fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo este lunes y podrá observarse en todo el país, con mejores condiciones cerca del atardecer y en lugares con baja contaminación lumínica. Enterate.

Hoy 09:59

La Luna de Fresa será la protagonista del cielo durante la noche de este lunes. Se trata de la primera Luna Llena posterior al solsticio de junio y un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintos puntos de Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 20:56 (hora argentina), aunque podrá apreciarse durante toda la noche si las condiciones meteorológicas lo permiten.

En la mayoría de los lugares, el mejor momento para verla será cerca de la salida de la Luna, alrededor del atardecer local, cuando suele aparecer más grande y con tonalidades doradas, anaranjadas o incluso rojizas debido a su baja posición en el horizonte.

Para su observación no se requiere equipamiento especial, aunque se recomienda buscar espacios abiertos, con buena visibilidad del cielo y alejados de la contaminación lumínica.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

El nombre “Luna de Fresa” proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban esta Luna Llena con la temporada de cosecha de fresas silvestres. Por este motivo también se la conoce como una “luna de recolección”, vinculada simbólicamente a la maduración y los frutos del esfuerzo.

En esta oportunidad, el fenómeno se da en el signo de Capricornio, asociado a la disciplina, las metas y la responsabilidad. En el plano simbólico, se interpreta como un período propicio para reflexionar sobre objetivos personales y laborales.

La Luna Llena suele estar asociada a momentos de mayor sensibilidad emocional, cierre de ciclos y revelación de procesos que venían gestándose, por lo que muchas personas la consideran una etapa de introspección.

También es vista como una instancia para evaluar qué etapas ya cumplieron su ciclo, qué energías es necesario soltar y qué nuevas oportunidades pueden comenzar a abrirse.

En este contexto, la Luna de Fresa aparece como un fenómeno que marca la culminación de procesos iniciados meses atrás, con posibles avances o reactivaciones de situaciones que estaban en pausa.