El emotivo video de un padre que hizo sentir el Mundial a su hijo no vidente

Las imágenes muestran cómo utiliza un tablero táctil para que el niño siga el partido en tiempo real. El gesto conmovió a miles de personas.

Hoy 09:35

Un emotivo video conquistó las redes sociales al mostrar la ingeniosa manera en que un padre hizo que su hijo con discapacidad visual disfrutara de un partido del Mundial.

Con un tablero táctil, recreó en tiempo real los movimientos de la pelota para que el niño pudiera seguir cada jugada.

La escena, registrada durante un encuentro de Portugal, se volvió viral y recibió miles de mensajes destacando el amor del padre y la importancia de hacer que el fútbol pueda vivirse y compartirse sin barreras.