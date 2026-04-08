Inhumano: niño de 10 años ingresó al CEPSI con heridas compatibles con un abuso sexual

El pequeño, que se encuentra internado para ser intervenido quirúrgicamente, sostuvo que se lastimó los genitales cuando jugaba en un camino vecinal.

Hoy 06:46

Un niño de 10 años, oriundo de la ciudad de Monte Quemado, permanece internado en el Centro Provincial de Salud Infantil tras ingresar con un cuadro clínico que encendió las alarmas de los profesionales de la salud.

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El menor fue trasladado de urgencia a la capital provincial debido a un persistente sangrado en la zona genital que, según el relato inicial de su entorno, habría comenzado el pasado lunes 30 de marzo. La gravedad de la lesión motivó la intervención inmediata de los especialistas para determinar el origen de la dolencia.

Según este relato, el menor se habría resbalado de un árbol de paraíso, impactando de espaldas sobre las ramas. Sin embargo, tras la revisión clínica realizada por el personal de guardia y el cirujano de turno, se detectaron indicios que no coincidirían estrictamente con la mecánica de un accidente casual, lo que llevó a los facultativos a solicitar la presencia policial ante la sospecha de un delito de instancia privada.

La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual inmediatamente tomó las riendas de la investigación para esclarecer lo sucedido. Desde la fiscalía se ordenaron diversas medidas de rigor, incluyendo la preservación del historial clínico y la intervención del cuerpo médico forense.

Los investigadores buscan determinar si el cuadro que presenta el menor es compatible con la versión del accidente o si, por el contrario, existen evidencias de una agresión sexual que haya sido encubierta bajo el relato de la caída.

Dada la complejidad de la herida, el equipo médico del CEPSI dispuso que el niño permanezca internado y sea sometido a una intervención quirúrgica. Esta cirugía no solo busca estabilizar la salud del menor, sino que también permitirá obtener mayores precisiones técnicas sobre la naturaleza de las lesiones internas detectadas.

El estado del paciente es monitoreado de cerca por las autoridades judiciales mientras se aguardan los informes de los especialistas.

Paralelamente, la Comisaría 11 de la Mujer y la Familia trabaja en el relevamiento de testimonios y en la reconstrucción de los hechos ocurridos en el departamento Copo. Se espera que en las próximas horas se realicen entrevistas psicológicas en Cámara Gesell, siempre y cuando el estado de salud del niño lo permita, para que pueda brindar su versión de los hechos en un entorno protegido. Por el momento, la Justicia mantiene todas las hipótesis abiertas y no se descartan medidas restrictivas para el entorno cercano.

La prioridad actual de la investigación se centra en resguardar la integridad física del niño y garantizar que reciba la asistencia integral necesaria. Mientras tanto, la Unidad Fiscal especializada continúa recolectando evidencias digitales y testimoniales para identificar a posibles responsables en caso de confirmarse la existencia de un hecho de carácter delictivo.