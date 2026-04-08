Juicio por robo de rieles: alegatos contra exintendente

El juicio contra el exintendente Atta Gerala y el exjefe de policía Mauro Rodríguez por contrabando y robo de rieles se reanuda en el Tribunal Oral Federal 2, en la vecina provincia de Salta, donde se espera que la fiscalía pida la declaración de culpabilidad.

Hoy 05:25

El juicio contra Atta Gerala, exintendente de Morillo, y Mauro Rodríguez, exjefe de policía de Pluma de Pato, se reanuda en el Tribunal Oral Federal 2. En esta etapa, se escucharán los alegatos de ambas partes, donde la fiscalía buscará la declaración de culpabilidad por los delitos de contrabando, robo agravado de rieles, malversación de caudales y cohecho.

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El tribunal está compuesto por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano, quienes escucharán las exposiciones del fiscal general Eduardo Villalba y la defensa del abogado Alejandro Pomares en representación de Gerala. Este caso ha captado la atención pública debido a la magnitud de los delitos imputados y el involucramiento de funcionarios públicos.

Los cargos específicos que enfrenta Gerala incluyen contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas y por ser un funcionario público, además de robo agravado y malversación de fondos públicos. Rodríguez, por su parte, está acusado de cohecho pasivo, lo que añade una dimensión más grave al caso.

Durante las audiencias previas, la defensa intentó presentar a Gerala como un líder municipal eficiente, aunque los testimonios no lograron generar la impresión deseada. La esposa de Gerala, quien trabajaba como secretaria de Hacienda, testificó que su trabajo se realizaba desde su hogar, lo que evidenció un posible uso indebido de recursos municipales.

Testigos han declarado que el galpón utilizado como depósito municipal estaba situado en la propiedad de Gerala, lo que refuerza las acusaciones sobre la malversación de caudales. Además, se presentaron pruebas sobre la presencia de herramientas y rieles en su hogar, lo que complica aún más su situación legal.

En la audiencia, el fiscal Villalba interpeló a la testigo sobre su ingreso al gobierno municipal, lo que generó un ambiente tenso en la sala. A pesar de sus intentos de desvincular a Gerala del robo de rieles, las inconsistencias en su declaración dejaron una impresión desfavorable.

La declaración del testigo Felipe Guerra, quien también trabajó en la municipalidad, añadió más detalles al caso, ya que reconoció su relación personal con Gerala, pero negó que el hijo de este, José Miguel Gerala, participara en las actividades del galpón. Los testimonios contradictorios plantean serias dudas sobre la gestión de Gerala y el uso de bienes públicos.