Emerald Fennell negocia dirigir el remake de Bajos Instintos

La cineasta de Promising Young Woman podría ponerse al frente de una nueva versión del clásico erótico, con guion de Joe Eszterhas.

Hoy 07:05

La directora británica Emerald Fennell se encuentra en negociaciones para dirigir el remake de Basic Instinct, el icónico thriller erótico protagonizado por Michael Douglas y Sharon Stone que fue dirigido originalmente por Paul Verhoeven en 1992. El proyecto, que había sido anunciado el año pasado, avanza ahora con la posible incorporación de una de las cineastas más destacadas de los últimos años.

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La información fue confirmada por el propio Joe Eszterhas, responsable del guion tanto de la película original como de esta nueva versión. En una entrevista con The Guardian, el escritor señaló que los productores están en conversaciones con Fennell, a quien consideran una opción ideal por su enfoque narrativo. “Su sensibilidad es perfecta. No le teme a la controversia ni a la sexualidad”, afirmó.

Fennell viene de dirigir títulos como Promising Young Woman, Saltburn y una nueva adaptación de Wuthering Heights, consolidando un estilo marcado por temáticas provocadoras y personajes complejos.

Sharon Stone en Bajos Instintos

Por su parte, Eszterhas, figura clave del cine de los años 90, recibirá 2 millones de dólares por el guion y otros 2 millones adicionales si el proyecto se concreta, en lo que representaría su regreso al cine estadounidense tras casi tres décadas desde An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn. En ese período, su actividad fue limitada, con trabajos como Children of Glory y The Impact.

El nuevo remake será producido por Scott Stuber y Nick Nesbitt. Stuber, exjefe de Netflix Films, firmó en 2024 un acuerdo con Amazon MGM Studios para liderar el relanzamiento de United Artists, el histórico estudio fundado en 1919 por figuras como Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y D. W. Griffith.

El proyecto apunta a reimaginar un clásico del cine con una mirada contemporánea, bajo la conducción de una directora reconocida por su estilo audaz y su capacidad para abordar temas sensibles sin concesiones.

Emerald Fennell