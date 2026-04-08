Citaron a declarar a las mujeres que prestaron dólares a Manuel Adorni para comprar departamentos

El fiscal Gerardo Pollicita convocó a las cuatro mujeres que le habrían otorgado hipotecas privadas al jefe de Gabinete para la compra de dos inmuebles en Caballito.

Hoy 08:24

La Justicia avanzó en la investigación sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y convocó a declarar a las cuatro mujeres que le habrían otorgado préstamos en dólares mediante hipotecas privadas para concretar la compra de dos propiedades en Caballito.

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La medida fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita y alcanza, por un lado, a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside Adorni. Por otro, también fueron citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes aparecen en la operación sobre otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

Según trascendió, Sbabo y Viegas deberán presentarse a declarar el jueves 9, mientras que Molina y Cancio fueron convocadas para el lunes 13.

Revelan que Manuel Adorni compró su departamento en Caballito por u$s230.000 y con un préstamo de casi el 90% por parte de dos jubiladas.

La causa pone la lupa sobre la compra de un departamento en Caballito realizada por Adorni el 18 de noviembre de 2025 por u$s230.000. La operación quedó bajo análisis judicial por distintos elementos que despertaron interrogantes, entre ellos el valor de la transacción -considerado por debajo de referencias del mercado en esa zona- y el hecho de que dos jubiladas le hayan financiado, presuntamente, el 87% del monto total. La vivienda en cuestión tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

Según figura en el registro, el departamento antes había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales. La adquisición de la propiedad en el barrio porteño quedó bajo la lupa de la Justicia ya que no fue el único movimiento inmobiliario del jefe de Gabinete durante noviembre de 2025.

A eso se sumó luego otra documentación incorporada al expediente. De acuerdo con un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Adorni hipotecó el departamento en el que vivía junto a su familia, también en Caballito, sobre la calle Asamblea, y obtuvo a cambio u$s100.000 de Molina y Cancio.

Qué dijo Hugo Morales ante la Justicia por la causa de los inmuebles

En el marco de la investigación por las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, este martes también prestó declaración el exfutbolista Hugo Morales, quien había sido citado por su vínculo con uno de los inmuebles que hoy forman parte del expediente.

Morales fue dueño original del departamento ubicado en Caballito que actualmente pertenece al jefe de Gabinete. Según expuso ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, había comprado esa propiedad en 1996 por u$s200.000. La declaración se realizó de manera virtual desde la localidad correntina de Bella Vista.

Fuentes judiciales señalaron que el exjugador no incorporó datos nuevos de peso para el expediente y que su testimonio se limitó, en líneas generales, a confirmar información que ya figuraba en la investigación.

La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, mientras la fiscalía intenta reconstruir el recorrido de los fondos utilizados en la compra para determinar si esas operaciones resultan compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario.