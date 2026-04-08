La actriz Aubrey Plaza está embarazada a un año de la trágica muerte de su marido

La figura de la serie “Parks and Recreation” está de novia con el actor Chris Abbott.

Hoy 09:12

Aubrey Plaza vive un momento de plenitud a poco más de un año de haber transitado una tragedia con la muerte de su entonces marido, el director Jeff Baena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La figura de Parks and Recreation está embarazada de su primer hijo con su nueva pareja, el actor Chris Abbott, de acuerdo a lo que publicó la revista People.

El medio especializado en Hollywood dio la primicia en la voz de una persona de máxima confianza de Plaza. “Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones. Los dos se sienten muy afortunados”, reconoció.

Plaza, de 41 años, y Abbott, de 40, ya habían colaborado anteriormente en la reposición Off-Broadway de Danny and the Deep Blue Sea y en la película Black Bear, en 2020.

La actriz fue vista durante el desfile principal de la Semana de la Moda de París, pero ocultó su embarazo mientras estaba sentada en la primera fila. En aquel momento, Plaza mostró un look con ropa holgada que disimulaba su figura.

La tragedia que vivió Aubrey Plaza

En enero de 2025, Jeff Baena, reconocido director y guionista estadounidense, murió a los 47 años en su casa de la ciudad de Los Ángeles. El realizador era el marido de Aubrey Plaza.

Días después de la trágica pérdida, en un comunicado que publicó la revista People, la protagonista de Emily la criminal dejó en claro el shock que atravesó en este momento.

“Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos ofrecieron su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, aseguró en la comunicación que mandó al medio especializado en Hollywood.

De acuerdo al medio TMZ, Baena fue encontrado sin vida por su asistente, que alertó al servicio de emergencias y a los policías. La única causa que arriesgaron los investigadores es la del suicidio.

Aubrey Plaza

Baena era reconocido por su trabajo innovador en el cine independiente. Su debut como director y guionista fue por medio de la película Life After Beth (2014), que mezcla la comedia y el drama paranormal. Recibió muy buenas críticas por el enfoque original en las tramas existenciales y emocionales de los personajes.

El cineasta supo desarrollar en su carrera diálogos profundos, personajes complejos y la reflexión sobre el comportamiento de los seres humanos desde las emociones. También dirigió otros proyectos como Life After Beth, Spin Me Round y la serie Cinema Toast.

Baena también supo integrar el amor al plano laboral, ya que su esposa Aubrey Plaza, con quien se casó en 2011, protagonizó algunos de estos trabajos, incluido el film Joshy. La pareja era tan reservada que los fanáticos se enteraron de que ambos se habían casado recién 10 años después, en mayo de 2021, cuando Plaza se refirió a Baena como su “querido esposo” en sus redes.