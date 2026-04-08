Se reanuda el tráfico en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Los primeros buques ya atravesaron la vía clave del comercio mundial mientras crece la expectativa por negociaciones en Pakistán.

Hoy 09:28

El tráfico marítimo comenzó a normalizarse en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán, según informó el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a reportes de medios internacionales, la tregua incluye una reapertura temporal de esta vía estratégica para permitir el avance de las negociaciones, que se desarrollarían en los próximos días en Pakistán.

En las últimas horas, se registraron los primeros movimientos de embarcaciones. Entre ellos, el granelero de propiedad griega NJ Earth y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, que atravesaron el estrecho tras zarpar desde Bandar Abbas.

Según datos del sistema de monitoreo, cientos de buques permanecían en la zona al momento del acuerdo, incluyendo 426 petroleros, 34 transportes de gas licuado de petróleo (GLP) y 19 de gas natural licuado (GNL), muchos de los cuales habían quedado prácticamente varados durante la interrupción del paso.

El alto el fuego, pactado por un plazo de dos semanas, se alcanzó menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, la tregua no frenó las declaraciones del mandatario, quien reiteró que no permitirá el enriquecimiento de uranio por parte de Irán y advirtió sobre la aplicación de sanciones, incluyendo aranceles del 50%, a cualquier país que suministre armamento al régimen iraní.

En la misma línea, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, calificó el acuerdo como “frágil” y aseguró que Washington mantiene una clara ventaja militar. Además, advirtió que el éxito de la negociación dependerá de la voluntad de Irán de cumplir con los compromisos asumidos.

“Si los iraníes están dispuestos a colaborar de buena fe, podemos llegar a un acuerdo. Pero si intentan engañar o romper la tregua, no estarán contentos”, sostuvo desde Hungría.

Se espera que las partes retomen el diálogo formal este viernes en Pakistán, en un intento por avanzar hacia una solución más duradera en uno de los puntos más sensibles del escenario geopolítico mundial.