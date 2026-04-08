Una nena de 13 años recibió un tiro en la cabeza cuando estaba en una plaza en La Matanza

Un enfrentamiento narco habría sido el origen de la bala perdida que dejó a la menor al borde de la muerte.

Hoy 10:55

Emilia, una nena de 13 años, quedó en medio de un feroz tiroteo entre bandas narco y recibió un balazo en la cabeza mientras jugaba en una plaza de Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza. Ahora su estado es crítico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relato de testigos, una ráfaga de disparos atravesó repentinamente la zona donde decenas de chicos celebraban la Pascua este fin de semana, a metros del asentamiento conocido como Puerta de Hierro.

De un momento a otro, Emilia cayó herida por una bala calibre .22 que le atravesó la nuca y la dejó al borde de la muerte.

La reacción de los vecinos fue inmediata. La trasladaron por sus propios medios a la sala de pediatría de la obra del Padre Nicolás Angelotti, donde la estabilizaron antes de derivarla al Hospital de Niños.

Te recomendamos: Video: brutal tiroteo en La Matanza entre un chofer de aplicación y ladrones

“En el día de Pascua de Resurrección, Emilia está viva. Se salvó de milagro. Es creer o reventar. Y damos gracias a Dios por eso”, expresó el sacerdote a través de un comunicado, difundido por distintos medios locales como Almafuerte Noticias.

En el mismo mensaje, el padre Angelotti aprovechó también para lanzar una advertencia tras el ataque: “Nosotros no queremos vivir por milagro, queremos vivir por dignidad. Porque nuestra vida vale. Lo que pasó no es un hecho aislado. Venimos sufriendo tragedias de muertes a diario, nos cansamos de ver a nuestros jóvenes hechos un mural porque se los llevó una bala”.

A solo 800 metros de la plaza donde balearon a Emilia, el año pasado secuestraron y asesinaron a Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, de 20 y 15 años, en un ajuste de cuentas entre bandas narco peruanas.

Y en junio pasado, Thiago Correa, de 7 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras esperaba el colectivo con su papá.

Te recomendamos: Radiografía de la violencia y el abandono en La Matanza

Abandono, falta de patrullaje y narcos a la vista

El drama de la inseguridad se vive a diario en las calles de La Matanza. Vecinos denuncian la ausencia de patrulleros, la falta de controles y la presencia de narcos vendiendo droga a plena luz del día, incluso a metros de puestos policiales y de Gendarmería.

“El narcotráfico está despenalizado de hecho en nuestros barrios”, subrayó el padre Angelotti. Y agregó: “Cuando el Estado se corre, el narcotráfico crece”.

Y en ese crecimiento, explicó, no solo se vende droga. “Se mete en la vida del barrio, organiza desde la violencia y se lleva a los más pobres, a los más indefensos, a nuestros chicos y jóvenes, mientras otros se enriquecen con su sangre”, afirmó.

Mientras Emilia pelea por su vida en la cama de un hospital, la investigación por el ataque avanza, hasta el momento, sin ningún detenido.

Según trascendió, Emilia vive en un hogar de menores de la parroquia local junto a sus tres hermanitos. Su historia, como la de tantos chicos del barrio, está atravesada por el drama de la droga: sus padres quedaron destruidos por el consumo.