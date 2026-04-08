Merentiel en duda en Boca: arrastra una molestia y enciende las alarmas antes del clásico

El delantero uruguayo salió con dolor ante Universidad Católica y será evaluado en la semana. Su presencia frente a Independiente en La Bombonera no está asegurada.

Hoy 10:00

El triunfo de Boca Juniors en Chile dejó tres puntos valiosos para comenzar la Copa Libertadores, pero también una preocupación: Miguel Merentiel terminó el partido con una molestia física y está en duda para el clásico ante Independiente.

El delantero uruguayo fue reemplazado en la segunda mitad del encuentro frente a Universidad Católica, luego de un gran desgaste en ataque. La decisión de Claudio Úbeda no solo respondió a una cuestión táctica, sino también a la necesidad de cuidar su físico en un momento clave del calendario.

En conferencia de prensa, el entrenador explicó la situación: “Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio”. De cara al duelo del sábado desde las 19.30 en La Bombonera, su presencia es una incógnita.

El cuerpo técnico evaluará su evolución durante la semana y definirá a último momento si lo arriesga o le da descanso pensando en lo que viene: el cruce ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores y el Superclásico frente a River.

Quien sí llegaría sin problemas es Adam Bareiro, autor de uno de los goles en Chile, que fue reemplazado únicamente por cansancio. En caso de que Merentiel no juegue, el paraguayo perdería a su principal socio ofensivo, con quien suma nueve goles en ocho partidos.

Cabe recordar que en este 2026, la “Bestia” ya se perdió tres encuentros por un desgarro en el gemelo, y su estilo intenso de juego suele exigirlo al máximo, algo que vuelve a poner su físico en el centro de la escena en un tramo decisivo de la temporada.