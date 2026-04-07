Artemis II: la fase más crítica del viaje comienza con el reingreso a la Tierra

Tras rodear la Luna, la tripulación de la NASA enfrenta el tramo más riesgoso de la misión: atravesar la atmósfera a altísima velocidad y amerizar en el Pacífico.

Hoy 21:04

Luego de completar su histórica vuelta alrededor de la Luna, la misión Artemis II encara su etapa final, considerada la más exigente: el reingreso a la atmósfera terrestre. A bordo de la nave Orion, los cuatro astronautas deberán atravesar condiciones extremas antes de regresar sanos y salvos al planeta.

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Según el cronograma previsto por la NASA, la secuencia comenzará el viernes 10 de abril a las 20:53 (hora argentina), mientras que el amerizaje —conocido como splashdown— está programado para las 21:07 en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Un descenso a más de 40.000 km/h

El regreso desde el entorno lunar implica velocidades mucho mayores que las de una órbita terrestre. Durante el reingreso, la cápsula superará los 40.000 km/h y enfrentará temperaturas cercanas a los 2.700 °C producto de la fricción con la atmósfera.

En ese proceso, la nave quedará envuelta en plasma, lo que provocará una interrupción temporal de las comunicaciones. Todo dependerá entonces de sistemas automáticos y de una secuencia perfectamente sincronizada para garantizar la seguridad de la tripulación.

Uno de los puntos más delicados es el ángulo de entrada: debe ser extremadamente preciso. Si es demasiado bajo, la cápsula podría “rebotar” en la atmósfera; si es muy pronunciado, las cargas térmicas y estructurales podrían resultar críticas.

Paso a paso: cómo será el reingreso

La maniobra comenzará con la separación del módulo de servicio, dejando expuesto el escudo térmico de la cápsula. A unos 122 kilómetros de altitud se producirá el primer contacto con la atmósfera, dando inicio al tramo más riesgoso.

Superada esa fase, la nave iniciará su desaceleración: primero se desprenderá la cubierta frontal, luego se desplegarán paracaídas de frenado a unos 7.600 metros de altura y, finalmente, los paracaídas principales reducirán la velocidad hasta unos 27 km/h antes del impacto con el agua.

El diseño contempla distintos escenarios de amerizaje —incluso posiciones invertidas—, por lo que la cápsula cuenta con airbags que permiten estabilizarla tras el contacto con el océano.

Riesgos bajo la lupa

El calor extremo es uno de los principales desafíos, pero no el único. La NASA monitorea múltiples variables en pocos minutos: la orientación de la nave, el rendimiento del escudo térmico, la recuperación de las comunicaciones, la apertura de paracaídas y las condiciones para el rescate.

Uno de los antecedentes más relevantes proviene de Artemis I, cuando se detectaron desprendimientos en el escudo térmico. Aunque el sistema fue considerado seguro, se realizaron ajustes operativos para esta misión tripulada.

Además, el equipo de recuperación deberá esperar condiciones seguras antes de acercarse a la cápsula, debido a la posible presencia de restos o sustancias peligrosas en el agua.

El operativo final

Tras el amerizaje, helicópteros y buzos participarán del rescate. Los astronautas serán trasladados al buque USS John P. Murtha, donde recibirán controles médicos iniciales.

Si todo se desarrolla según lo previsto, la cápsula y su tripulación estarán a bordo del barco dentro de las dos horas posteriores al descenso.

Cronograma clave (hora argentina)

19:30: inicio de la transmisión oficial

20:33: separación de módulos

20:53: ingreso a la atmósfera

Durante el descenso: despliegue de paracaídas

21:07: amerizaje en el Pacífico

23:00: conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson

Si la operación se completa sin inconvenientes, Artemis II marcará un hito: será la primera misión tripulada en rodear la Luna en más de medio siglo y un paso decisivo para el regreso de humanos a su superficie.