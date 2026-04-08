El senador Gerardo Zamora impulsará nuevamente una ley contra la "pornovenganza"

El legislador adelantó que buscará reactivar en el Senado un proyecto que ya había obtenido media sanción en 2020, pero perdió estado parlamentario al no ser tratado en Diputados.

Hoy 10:55

El senador Gerardo Zamora anunció que volverá a impulsar una iniciativa legislativa para penalizar la difusión no consentida de contenido íntimo, una práctica conocida como “pornovenganza”. Según explicó, se trata de un vacío legal que actualmente genera impunidad y desprotección para las víctimas.

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El proyecto en cuestión había sido presentado en su momento por la ex senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora y logró media sanción en el Senado en 2020, con aprobación unánime. Sin embargo, no fue tratado en la Cámara de Diputados, lo que provocó que perdiera estado parlamentario.

Zamora remarcó que su intención es retomar esa iniciativa en el Senado de la Nación, con el objetivo de incorporar al Código Penal la figura que castigue la divulgación de imágenes o contenidos de desnudez y naturaleza sexual sin consentimiento.

El legislador consideró que avanzar en esta normativa implicaría “un paso importante en la lucha contra una nueva forma de violencia de género”, que afecta principalmente a mujeres y que vulnera el derecho a la intimidad. Asimismo, subrayó la necesidad de actualizar la legislación frente a los delitos digitales, que han crecido en los últimos años.

Con este anuncio, Zamora busca reinstalar en la agenda parlamentaria un debate que ya había logrado consenso en la Cámara alta y que apunta a fortalecer la protección legal de las víctimas en entornos digitales.