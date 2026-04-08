“Fue raro, no me gustó la forma”: Nacho Castañares habló de su salida de Telefe

El ex Gran Hermano aclaró los rumores sobre Grego Rossello y reveló qué fue lo que más le molestó de su desvinculación.

Hoy 10:08

En medio de versiones cruzadas, Nacho Castañares decidió romper el silencio y dar su versión sobre su salida de Telefe, en medio de rumores que señalaban a Grego Rossello como el responsable de su desvinculación.

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El testimonio se conoció a través de Juan Etchegoyen, quien reveló la palabra del ex participante de Gran Hermano en su ciclo Mitre Live.

Negó que Grego Rosello haya pedido su salida

En primer lugar, el influencer fue claro al desmentir una de las versiones más fuertes: “Yo no creo que me haya echado Grego”, aseguró.

Además, explicó que incluso se comunicó directamente con el humorista para entender lo ocurrido: “Lo llamé para saber qué había pasado en ese momento, por cómo se dio todo”.

Si bien no descartó del todo su participación, dejó en claro que no fue lo que le transmitieron desde el canal.

"No me gustó la forma"

Más allá de los rumores, Nacho Castañares apuntó directamente contra la manera en que se resolvió su salida. “No estoy enojado con la decisión, pero me pareció raro”, explicó, al recordar que se había ido a hacer temporada con la idea de que su programa continuaba.

En ese sentido, remarcó: “El único que no siguió fui yo. Puede pasar, nadie es imprescindible”, aunque reconoció que el proceso no fue el esperado. El ex GH también destacó su trayectoria dentro de Telefe como uno de los motivos de su sorpresa.

Enumeró su participación en distintos proyectos: “Hice de todo: Survivor, Gran Hermano, El Debate, Fuera de Joda, Libertadores, Mundial Sub 20, La Voz, Got Talent y los Martín Fierro”.

Por eso, sostuvo que esperaba otro tipo de trato: “Creí que la importancia era mutua”.

Uno de los puntos más sensibles de su descargo fue cómo se enteró de su salida. “Me molestó cómo me enteré, que fue por Twitter”, confesó, dejando en evidencia su malestar con la comunicación interna.

Según explicó, buscó una explicación no por enojo, sino para crecer profesionalmente: “Solo quería saber si era algo que podía mejorar”.

A pesar del conflicto, el influencer aseguró que la situación ya quedó atrás. “Hoy está todo más que OK”, concluyó, dejando en claro que no guarda rencor y que sigue enfocado en su presente laboral.