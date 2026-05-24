En imágenes: así se vivió el tradicional torneo Pipo del León en Santiago

Old Lions recibió a equipos de todo el país en un fin de semana a puro rugby juvenil, camaradería y pasión deportiva

Hoy 20:26

El tradicional Pipo del León volvió a convertir a Santiago del Estero en uno de los grandes puntos de encuentro del rugby juvenil argentino. Durante todo el fin de semana, las instalaciones de Old Lions fueron escenario de una verdadera fiesta deportiva con la participación de equipos de distintas provincias, partidos vibrantes y un gran acompañamiento de las familias y el público.

El certamen de categoría M16 tuvo un enorme nivel competitivo y dejó como campeón de la Copa de Oro a Tigres Rugby Club, mientras que Universitario de Córdoba conquistó la Copa de Plata y Curne se quedó con la Copa de Bronce. Más allá de los resultados, el torneo volvió a destacarse por el espíritu de compañerismo y el gran clima vivido dentro y fuera de la cancha.

Pipo del León

Las postales del torneo dejaron momentos de mucha emoción: abrazos entre compañeros, tribunas repletas, partidos intensos y el tradicional tercer tiempo que caracteriza al rugby. Los clubes visitantes destacaron la organización del evento y el recibimiento de la familia de Old Lions durante todo el fin de semana.

El Pipo del León volvió a ratificar su importancia dentro del calendario juvenil argentino y fue uno de los grandes atractivos de un fin de semana inolvidable para el rugby santiagueño, que también tuvo actividad con el David Werenitzky y el Pegaso en distintas categorías.

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