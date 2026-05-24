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Brutal choque en la Ruta 9: un motociclista perdió una pierna tras ser embestido por un auto cuyo conductor escapó

El grave accidente ocurrió este domingo por la tarde entre las localidades de Árraga y Simbol. La víctima, de 32 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional con lesiones de extrema gravedad.

Hoy 21:25
Foto archivo.

Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 19 de este domingo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1102, entre las localidades de Árraga y Simbol, donde un motociclista sufrió heridas de extrema gravedad tras ser embestido por un automóvil.

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Según indicaron testigos, el automóvil colisionó contra la motocicleta por causas que aún son materia de investigación, provocando que el conductor del rodado menor resultara gravemente lesionado.

La víctima fue identificada como Facundo Sandez, de 32 años, quien sufrió la amputación de un miembro inferior y un traumatismo craneal grave, por lo que su estado de salud es crítico.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 de la ciudad Capital arribó rápidamente al lugar y trasladó al herido hacia el Hospital Regional, donde quedó internado bajo atención médica especializada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del automóvil se retiró de la escena tras el impacto y habría tomado dirección hacia la ciudad de Loreto, situación que forma parte de la investigación en curso.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del siniestro, identificar al vehículo involucrado y determinar las responsabilidades correspondientes.

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