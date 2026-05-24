Los Fundamentalistas expresaron su apoyo a Cristina Kirchner durante un recital en Córdoba

La banda vinculada al Indio Solari proyectó en pantalla la imagen del domicilio donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria mientras sonaba “Todo preso es político”.

Hoy 21:34

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado protagonizó este sábado una fuerte señal de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner durante el recital que brindó en la localidad cordobesa de Jesús María, ante miles de fanáticos.

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El gesto ocurrió en pleno show realizado en el Anfiteatro José Hernández, cuando la banda proyectó en las pantallas gigantes del escenario la imagen de San José 1111, el domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

La proyección apareció mientras sonaban los primeros acordes de “Todo preso es político”, uno de los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, canción cargada de fuerte contenido simbólico dentro del universo ricotero.

La escena fue recibida con aplausos, ovaciones y cánticos por parte de las cerca de 35 mil personas que asistieron al recital. Muchos seguidores acompañaron el momento con muestras de respaldo hacia la ex presidenta en medio de un clima de alta emotividad.

El inmueble exhibido en pantalla corresponde al lugar asignado por la Justicia para que Cristina Kirchner cumpla el régimen de prisión domiciliaria dictado en su contra. La banda utilizó así uno de los momentos más emblemáticos del show para fijar públicamente su postura frente a la situación judicial de la dirigente peronista.

El recital marcó además el regreso de Los Fundamentalistas a los escenarios cordobeses luego de varios meses sin presentaciones en la provincia. El evento reunió a fanáticos provenientes de distintos puntos del país que viajaron especialmente para asistir al espectáculo