Lluvia de goles en la victoria de Inter Miami ante Philadelphia: tanto de De Paul y lesión de Messi

Las Garzas ganaron por 6 a 4 en el Nu Stadium, por la MLS, pero se fue tocado el 10 y preocupa. Suárez anotó 3 tanto en el partido.

Hoy 22:12

En una noche cargada de emociones, goles y preocupación por el estado físico de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó por 6 a 4 a Philadelphia Union en el Miami Freedom Park por una nueva fecha de la MLS. El encuentro tuvo un desarrollo frenético y quedó marcado por la salida del capitán argentino debido a una aparente lesión muscular.

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El conjunto visitante sorprendió desde el inicio y rápidamente se puso 2 a 0 gracias a un doblete de Milan Iloski. Sin embargo, apareció la conexión argentina para iniciar la remontada: Messi asistió a Germán Berterame, que descontó para Las Garzas. Más tarde, Bruno Damiani volvió a estirar la ventaja para Philadelphia, aunque el local reaccionó nuevamente con dos goles de Luis Suárez y otro tanto del exdelantero de San Lorenzo.

Cuando parecía que el equipo de Florida se iba al descanso en ventaja, otra vez apareció Iloski, quien completó su hat-trick en tiempo agregado y decretó el increíble 4 a 4 parcial. Ese primer tiempo se convirtió en el más goleador en la historia de la liga estadounidense.

En el complemento, bajo un intenso diluvio y ya sin Messi en cancha tras salir por molestias físicas, Inter Miami logró inclinar la balanza a su favor. Luis Suárez volvió a hacerse presente en el marcador para adelantar nuevamente a su equipo y, sobre el final, Rodrigo De Paul selló el 6 a 4 definitivo en el día de su cumpleaños.

La victoria le permitió a Inter Miami cerrar con una sonrisa su último compromiso antes de la pausa por la inminente Copa del Mundo, aunque toda la atención quedó centrada en la situación de Messi, a la espera de estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión pensando en la Selección Argentina.