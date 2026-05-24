“Pequeño J” amplió su declaración y negó haber participado del triple crimen de Florencio Varela

El acusado sostuvo ante la Justicia que solo debía “hacer presencia” en la casa donde asesinaron a tres jóvenes y aseguró que desconocía el plan homicida. También pidió disculpas a las familias de las víctimas.

Hoy 21:22

Tony Jenzel Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, amplió su declaración indagatoria ante el juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, en el marco de la investigación por el asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, ocurrido en septiembre de 2025 en una vivienda de Florencio Varela.

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El imputado, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, volvió a negar haber participado directamente en el triple homicidio y aseguró que desconocía el plan para matar a las jóvenes.

Durante su declaración, sostuvo que llegó a la vivienda por indicación de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los sospechosos de la causa, y afirmó que su tarea consistía únicamente en “hacer presencia” en el lugar. Según relató, se quedó dormido durante la noche de los crímenes y recién despertó alrededor de las 6 de la mañana.

En ese momento, dijo haber visto a Matías Agustín Ozorio y a otro hombre “empapados y con los zapatos llenos de tierra”. También aseguró que le entregaron un arma de fuego, municiones y 50 mil pesos para que los guardara, bajo órdenes de Villanueva Silva.

Valverde Victoriano insistió en que no estuvo presente al momento de los asesinatos y negó haber tenido conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Además, mencionó a un hombre apodado “Gordo”, cuya identidad dijo desconocer, aunque afirmó que era una persona de confianza dentro del grupo.

Respecto del resto de los imputados, entre ellos Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero, señaló que mantenía un vínculo secundario relacionado con trabajos ocasionales que realizaba para su supuesto jefe.

Tras el hallazgo de los cuerpos, el acusado relató que increpó a Ozorio por lo ocurrido y luego escapó junto a él hacia la frontera con Bolivia. Según explicó, ambos cruzaron en bote y posteriormente se dirigieron a Perú, donde fue detenido siete meses después en la localidad de Pucusana, a unos 70 kilómetros de Lima, mientras viajaba oculto dentro de un camión.

Posteriormente fue extraditado a la Argentina y quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

En otro tramo de la declaración, reconoció fotografías de encuentros previos con las víctimas y elementos secuestrados durante allanamientos, entre ellos un arma y municiones. También aclaró que no utiliza el apodo “Pequeño J”, sino que lo llaman simplemente “J” o “Tony”.

Finalmente, el imputado pidió disculpas a las familias de las jóvenes asesinadas. “Disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos”, expresó, y aseguró comprender el dolor de los familiares porque él también sufrió la pérdida de su padre.