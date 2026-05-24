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Villa Silípica fue sede de un encuentro juvenil enfocado en la paz y la convivencia

La jornada reunió a jóvenes de distintas parroquias bajo el lema “Construyamos juntos la cultura del encuentro y de la paz”.

Hoy 20:59
Villa Silípica

Con una importante participación de jóvenes pertenecientes a distintas parroquias, se realizó en Villa Silípica un encuentro juvenil que tuvo como eje central la promoción de la paz, el diálogo y la convivencia.

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La actividad se desarrolló bajo el lema “Construyamos juntos la cultura del encuentro y de la paz” y contó con la presencia del director de la Juventud de la provincia, Cesar Humberto González, junto al padre Ramón Tenti.

Durante la jornada se llevaron adelante distintas actividades de reflexión y participación destinadas a los jóvenes. Entre ellas, se destacó una charla sobre las diferentes situaciones de violencia que atraviesan muchos adolescentes y jóvenes en la actualidad, así como las herramientas y acciones posibles para modificar esas realidades.

Los organizadores remarcaron la importancia de generar espacios de escucha, contención y diálogo que permitan fortalecer los vínculos comunitarios y promover valores vinculados al respeto y la solidaridad.

El encuentro finalizó con actividades recreativas, música y una suelta de globos, en la que los participantes expresaron simbólicamente distintas problemáticas que afectan a las juventudes en la actualidad.

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