La Municipalidad garantizó la recolección de residuos durante el feriado del 25 de Mayo

El servicio se prestará con normalidad en todos los barrios de la Capital, mientras que la línea E de colectivos eléctricos no funcionará durante la jornada.

Hoy 21:24

La Municipalidad de la Capital informó que este lunes 25 de mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se desarrollará con total normalidad en toda la ciudad.

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Desde la Dirección de Servicios Urbanos indicaron que tanto el personal municipal como los camiones compactadores cumplirán sus recorridos habituales en cada barrio, respetando los horarios establecidos para ambos turnos.

En ese sentido, se precisó que el turno mañana comenzará a partir de las 7, mientras que el servicio vespertino iniciará desde las 16, tal como ocurre habitualmente.

Asimismo, el área municipal solicitó a los vecinos colaborar dejando los residuos debidamente embolsados en los cestos minutos antes del paso de los camiones recolectores, con el objetivo de optimizar el servicio y mantener la limpieza de la ciudad.

Por otra parte, la comuna comunicó que durante la jornada del feriado no funcionará la línea E de colectivos eléctricos. El servicio retomará su actividad normal el martes desde las 6 de la mañana.