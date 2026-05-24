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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAY 2026 | 18º
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En vivo: el Inter Miami de Messi visita a Philadelphia antes del receso mundialista

Las Garzas jugarán este domingo desde las 20 por la MLS, con el objetivo de seguir en la pelea por la cima de la Conferencia Este.

Hoy 21:55

Inter Miami afrontará este domingo su último partido antes del receso mundialista. El equipo comandado por Lionel Messi visitará a Philadelphia Union, desde las 20, en el Nu Stadium, por la semana 15 de la temporada regular de la MLS 2026.

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