El consumo en supermercados arrancó el 2026 con caídas en 21 provincias y solo dos distritos mostraron mejoras

Un informe privado basado en datos del INDEC revela un retroceso generalizado en las ventas del primer trimestre, con fuertes bajas en el NOA y el NEA, y un desempeño débil en las principales plazas del país.

Hoy 20:53

El consumo en las cadenas de supermercados de la Argentina inició el 2026 con un desempeño negativo. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos del INDEC, el primer trimestre del año cerró con caídas en las ventas en 21 provincias, reflejando un comportamiento débil del consumo masivo a nivel nacional.

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De acuerdo con el relevamiento, solo dos jurisdicciones lograron cerrar el período con resultados positivos en términos reales: Neuquén, con una suba del 2,3%, y San Luis, con un incremento del 0,6%. El resto del país mostró retrocesos de distinta magnitud.

Entre las provincias con caídas más moderadas se ubicaron Río Negro, con una baja de apenas 0,1%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un descenso del 0,4%. También mostraron retracciones acotadas Córdoba y Mendoza, ambas con una caída del 0,8%, mientras que Santa Fe registró un retroceso del 0,7%.

En el otro extremo, las provincias con peor desempeño fueron Corrientes y Tucumán, que encabezaron las bajas con descensos del 10,7% y 10,5% respectivamente. También se observaron fuertes caídas en Misiones y La Rioja, ambas del 8,5%, y en Jujuy, con un retroceso del 7,9%.

En el caso del Gran Buenos Aires, que concentra la mayor participación en las ventas del país con el 22,4% del total trimestral, el consumo cayó un 6,8%, mientras que el resto de la provincia de Buenos Aires registró una baja del 2,5%.

El informe vuelve a poner en evidencia la debilidad del consumo masivo en el inicio del año, con un mapa nacional mayoritariamente en rojo y fuertes disparidades regionales en el comportamiento de las ventas.