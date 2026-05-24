El consumo en supermercados arrancó el 2026 con caídas en 21 provincias y solo dos distritos mostraron mejoras

Un informe privado basado en datos del INDEC revela un retroceso generalizado en las ventas del primer trimestre, con fuertes bajas en el NOA y el NEA, y un desempeño débil en las principales plazas del país.
El consumo en las cadenas de supermercados de la Argentina inició el 2026 con un desempeño negativo. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos del INDEC, el primer trimestre del año cerró con caídas en las ventas en 21 provincias, reflejando un comportamiento débil del consumo masivo a nivel nacional.
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De acuerdo con el relevamiento, solo dos jurisdicciones lograron cerrar el período con resultados positivos en términos reales: Neuquén, con una suba del 2,3%, y San Luis, con un incremento del 0,6%. El resto del país mostró retrocesos de distinta magnitud.
Entre las provincias con caídas más moderadas se ubicaron Río Negro, con una baja de apenas 0,1%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un descenso del 0,4%. También mostraron retracciones acotadas Córdoba y Mendoza, ambas con una caída del 0,8%, mientras que Santa Fe registró un retroceso del 0,7%.
En el otro extremo, las provincias con peor desempeño fueron Corrientes y Tucumán, que encabezaron las bajas con descensos del 10,7% y 10,5% respectivamente. También se observaron fuertes caídas en Misiones y La Rioja, ambas del 8,5%, y en Jujuy, con un retroceso del 7,9%.
En el caso del Gran Buenos Aires, que concentra la mayor participación en las ventas del país con el 22,4% del total trimestral, el consumo cayó un 6,8%, mientras que el resto de la provincia de Buenos Aires registró una baja del 2,5%.
El informe vuelve a poner en evidencia la debilidad del consumo masivo en el inicio del año, con un mapa nacional mayoritariamente en rojo y fuertes disparidades regionales en el comportamiento de las ventas.