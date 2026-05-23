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Sobre el final, Güemes le ganó a Patronato en la Isla y comenzó con el pie derecho la era Guiñazú

El Gaucho se impuso sobre el final por 1 a 0 con gol de Esposito, por la fecha 15 de la Primera Nacional.

Hoy 20:25

En un encuentro chato, trabado y con escasas emociones, Güemes encontró el premio sobre el final y derrotó por 1 a 0 a Patronato en el estadio Arturo “Jiya” Miranda por una nueva fecha de la Primera Nacional. El único gol de la tarde llegó a los 44 minutos del complemento, cuando el conjunto santiagueño aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo en todo el partido.

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El equipo dirigido por Pablo Guiñazú mostró actitud y entrega en el debut del nuevo entrenador, aunque le costó generar juego y profundidad. Aun así, nunca dejó de insistir y terminó encontrando una victoria clave en casa ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Con estos tres puntos, Güemes logró salir de la parte baja de la tabla y tomó un poco de aire en la pelea por evitar el descenso. El Gaucho quedó en el puesto 16° con 16 unidades, producto de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas, comenzando así una nueva etapa con mejores sensaciones.

Ahora, el conjunto santiagueño tendrá otro compromiso importante fuera de casa. En la próxima fecha visitará a Almagro, rival que marcha 18° y también se encuentra en zona roja, en un duelo directo que puede ser determinante para seguir creciendo en la tabla.

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