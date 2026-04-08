Zendaya deslumbró en la premiere de Euphoria y dejó sin palabras a la prensa internacional

La actriz brilló en la alfombra roja en Los Ángeles con un impactante diseño de alta costura y reafirmó su lugar como ícono global.

Hoy 10:34

El Teatro Chino de Hollywood fue escenario de la esperada premiere de la tercera temporada de Euphoria, creada por Sam Levinson. El evento reunió a las principales figuras del elenco, entre ellas Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, quienes volvieron a captar la atención mundial con sus apariciones.

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Sin embargo, fue Zendaya quien se convirtió en la gran protagonista de la noche. La actriz impactó con un vestido de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Ashi Studio, que combinó elegancia y sensualidad. El diseño, con escote halter y una pronunciada abertura en la espalda, culminaba en una cola que aportaba dramatismo a su paso por la alfombra roja.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el look dejaba al descubierto un tatuaje en honor a su pareja, el actor Tom Holland, con quien habría contraído matrimonio recientemente, según reveló su estilista.

Zendaya, que ya contaba con una sólida carrera antes de la serie, consolidó su proyección internacional tras el éxito de Euphoria, donde interpreta a Rue Bennett, un personaje marcado por la adicción. Previamente, había ganado popularidad en Disney Channel y luego dio el salto al cine con la saga de Spider-Man, donde también conoció a Holland.

Con este nuevo estreno, la actriz reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del entretenimiento y la moda, en una noche donde el glamour y la expectativa por la serie volvieron a ir de la mano.