Brutal asalto en Frías: apuñalan a una docente y le dejan el cuchillo incrustado en el abdomen

La víctima, de 42 años, fue internada de urgencia. Dos adolescentes le robaron cerca de un millón de pesos y permanecen prófugos.

Hoy 09:23

Una docente de 42 años, identificada con el apellido Vildoza, fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Frías, donde resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca.

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El hecho ocurrió en la noche del martes en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Antártida Argentina, cuando la mujer se desplazaba en una motocicleta y fue interceptada por dos delincuentes, ambos adolescentes.

Según fuentes policiales, los agresores intentaron robarle sus pertenencias y uno de ellos le asestó una puñalada en el abdomen. La violencia del ataque fue tal que el mango del cuchillo se quebró, quedando la hoja incrustada en el cuerpo de la víctima.

Tras el brutal episodio, la docente fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada mientras se evalúa la gravedad de las lesiones.

Los atacantes lograron escapar con cerca de un millón de pesos en efectivo y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

La Policía trabaja para identificar y detener a los responsables.