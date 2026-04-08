“No habrá enriquecimiento de uranio”: Donald Trump habló del acuerdo con Irán

El mandatario estadounidense además amenazó con imponer aranceles de 50% a los países que suministren armas militares al país persa.

Hoy 09:48

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles al acuerdo con Irán para una tregua de dos semanas y aseguró que el régimen islámico no enriquecerá más uranio y eliminará todos los restos nucleares que Washington bombardeó en junio del año pasado en la Guerra de los Doce Días. Además, advirtió que podría imponer aranceles del 50% a los países que suministren armamento a Teherán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según constatamos, experimentó un cambio de régimen muy productivo”, introdujo el republicano en su cuenta de Truth Social.

Luego, aseguró: “No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (procedentes de bombarderos B-2). Estos se encuentran, y han estado, bajo una estricta vigilancia satelital. No se ha tocado nada desde el ataque”.

“Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones. Muchos de los puntos ya fueron acordados”, cerró. No está claro si otras naciones occidentales aceptarán este punto.

En junio del año pasado, las fuerzas de EE.UU. atacaron tres instalaciones nucleares en Irán (Fordo, Natanz y Isfahan) para desmantelar el programa nuclear del régimen, que presuntamente estaba enriqueciendo uranio.

En la operación de aquel entonces, se utilizaron varios bombarderos B-2 (conocidos como “anti-búnker”) para atacar estas instalaciones que se encontraban en una gran profundidad.

Este ataque significó un duro golpe para el programa nuclear iraní. Según Teherán, previo al bombardeo se estaba enriqueciendo uranio con fines pacíficos al 60%, un nivel cercano al 90% necesario para armas nucleares, lo que significó un punto de alto conflicto entre el régimen y Estados Unidos e Israel.

Luego de la Guerra de los 12 días, las plantas de Fordo, Natanz y Isfahan quedaron bajo supervisión. Ahora, de acuerdo a lo anunciado por Trump, se destruirá y desterrará todo lo que quedó. Irán todavía no confirmó esta información.

Posibles sanciones

Minutos después del mensaje de esta mañana, el presidente estadounidense advirtió a países que ayuden a Irán.

“Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!“, manifestó.

Tregua en la guerra

Este martes por la noche, tras frenéticas negociaciones diplomáticas antes de que se cumpla el plazo para que Washington ataque a gran escala al régimen iraní, Trump aceptó extender por dos semanas el plazo del ultimátum que había impuesto al país persa para llegar a un acuerdo que reabriera el estrecho de Ormuz.

Accedió a suspender por dos semanas los ataques contra Irán, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir. Israel también suscribió al cese del fuego temporal y suspenderá los bombardeos.

Según explicó Trump, la decisión está sujeta a que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

En un primer momento, Trump dijo que Irán había propuesto un plan de 10 puntos “viable” que podría ayudar a poner fin a la guerra que Washington inició con Israel el 28 de febrero. Pero cuando apareció una versión que indicaba que se permitiría a Teherán seguir enriqueciendo uranio, el republicano calificó la iniciativa de fraudulenta sin dar explicaciones.

Trump también sugirió que buques de guerra estadounidenses estarían “merodeando” por el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz pasa el 20% de todo el petróleo y gas natural que se comercializan en el mundo. Esto podría ser un punto de fricción en los próximos días.

Además del control de Ormuz, las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de la región, el levantamiento de sanciones y la liberación de sus activos congelados.

La noticia del alto el fuego hizo caer el precio del petróleo e impulsó las acciones al alza este miércoles.

El destino de los programas nuclear y de misiles de Irán sigue sin estar claro. Teherán se refirió al programa de forma distinta en dos versiones del plan de alto el fuego que difundió. Incluyó la frase “aceptación del enriquecimiento” para su programa nuclear, una expresión que no estaba en las versiones en inglés compartidas por diplomáticos iraníes con reporteros.

Ataques tras el anuncio del alto el fuego

Poco después del anuncio del alto el fuego, Bahréin, Israel, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos emitieron avisos sobre misiles disparados desde Irán.

Una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan fue atacada, de acuerdo con la televisora estatal. Según la información, los bomberos trabajaban para contener el incendio, pero no había heridos; no se dijo quién lanzó el ataque.

La isla alberga una de las terminales que Irán utiliza para exportar petróleo y gas. El Comando Central del Ejército estadounidense no respondió a preguntas sobre el incidente.

En tanto las defensas antiaéreas de Emiratos dispararon contra una andanada de misiles iraníes. Y el ejército de Kuwait, por su parte, dijo que sus fuerzas estaban respondiendo a una “extensa oleada” de ataques con drones lanzados por el régimen de Teherán.