Güemes y Mitre ya tienen árbitros para la fecha 9 de la Primera Nacional

La fecha 9 de la Primera Nacional ya tiene autoridades confirmadas para los partidos de los equipos santiagueños. Güemes y Mitre jugarán este domingo desde las 17 en compromisos clave para sus aspiraciones.

En el Estadio Madre de Ciudades, Güemes recibirá a San Martín de Tucumán con público neutral y con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Gonzalo Ferrari (asistente 1), Matías Coria (asistente 2) y Leandro Billanueva como cuarto árbitro.

El Gaucho llega con confianza en alza tras un triunfazo como visitante por 2-1 ante Atlético Rafaela, resultado que le permitió sumar puntos importantes y ganar aire en la tabla.

Por su parte, Mitre tendrá una parada exigente frente a Central Norte. El encuentro será dirigido por Carlos Córdoba, junto a Matías González y Robertino Rosas como asistentes, mientras que Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro.

El Aurinegro intentará levantar cabeza luego de la derrota 3-1 como local, un resultado que golpeó fuerte y lo obliga a sumar para no perder terreno en el campeonato.

Será una jornada clave para ambos equipos de Santiago del Estero, con realidades distintas pero el mismo objetivo: seguir sumando en la Primera Nacional.