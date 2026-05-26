Paola Aguirre será entrevistada en el programa PULSO de XONA Streaming

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, participará en una entrevista especial en el programa PULSO de XONA Streaming, donde se explorará su faceta más humana.

Hoy 06:16

La vicegobernadora del departamento de Santa Cruz, Paola Aguirre, será la invitada especial este martes en una emisión imperdible del programa PULSO, parte de XONA Streaming. A partir de las 11:00 horas, los espectadores podrán seguir este importante espacio de diálogo.

La transmisión en vivo se realizará de manera abierta a través del canal oficial de YouTube de XONA Streaming, permitiendo que miles de espectadores en todo el país se conecten para ser parte de esta conversación. Esta entrevista se centrará en temas que revelan el lado humano de la autoridad cruceña.

PULSO es un programa que combina la vida cotidiana con reflexión, humor inteligente y debate práctico, brindando un espacio único para la comunicación. Los conductores Daniel Ardiles, Paula Ibañez, Susana Rivero y Camila Pacheco acompañan a la audiencia de lunes a viernes, en el horario habitual de 11:00 a 13:00.

Este encuentro se genera en el marco del reciente encendido oficial de pantallas de XONA Streaming a inicios de este mes, consolidándose como la primera casa de streaming puro en el territorio nacional. La infraestructura del proyecto ha sido diseñada exclusivamente para el entorno digital, garantizando una experiencia de visualización única.

La propuesta de XONA Streaming busca innovar en la forma de comunicar y conectar con la audiencia, ofreciendo contenido relevante y atractivo. La participación de Paola Aguirre en este programa representa una oportunidad para conocer más sobre su visión y proyectos para el departamento.

Finalmente, la audiencia puede acceder a la programación completa del canal mediante Red Uno Play, donde se podrán encontrar más detalles sobre la oferta de contenido disponible y las próximas emisiones.