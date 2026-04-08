“Subieron más los ingresos de los trabajadores en negro que los de los registrados”

El economista analizó la evolución de los ingresos, el rol del Banco Central y el escenario político en su columna en Radio Panorama.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que en los últimos meses se registró un fenómeno llamativo en la economía argentina: los ingresos de los trabajadores informales crecieron por encima de los registrados.

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Durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, el analista explicó que la mejora en los ingresos “en negro” superó en alrededor de 15 puntos a los trabajadores en blanco, en un contexto donde algunas prestaciones sociales también evolucionaron por encima de la inflación.

“La Asignación Universal por Hijo creció por arriba de la inflación y se dio algo que es una sorpresa porque subieron más los ingresos de los que están en negro que los que están en blanco”, señaló. Según detalló, una de las razones es que los trabajadores informales no tributan impuestos, lo que impacta directamente en su ingreso disponible.

En otro tramo de su análisis, Granados se refirió al debate sobre el rol del Banco Central de la República Argentina y la acumulación de reservas. “La discusión eterna es si el Banco Central compra dólares o no”, planteó, y explicó que contar con divisas es clave para evitar vulnerabilidades frente a eventuales corridas cambiarias, aunque advirtió que también se debe considerar el impacto en la inflación.

Finalmente, el economista hizo mención al escenario político y a las versiones sobre posibles candidaturas. En ese sentido, aludió a una entrevista televisiva en la que Carlos Melconian fue consultado sobre una eventual postulación presidencial.

“Dijo que podría ser, pero era una pregunta armada. Es muy prematuro, la carrera es larga y los resultados se ven al final”, opinó Granados, y recordó el caso de Horacio Rodríguez Larreta como ejemplo de anticipación en las aspiraciones políticas.