Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ABR 2026 | 14º
X
Espectaculos

Sydney Sweeney deslumbró con un look nupcial y encendió teorías sobre la nueva temporada de Euphoria

La actriz impactó en el preestreno en Los Ángeles con un vestido blanco que no pasó desapercibido y podría anticipar giros en la trama.

Hoy 07:05
El preestreno de la tercera temporada de Euphoria tuvo muchas figuras, pero fue Sydney Sweeney quien se robó toda la atención con un estilismo tan elegante como sugestivo.

La actriz apostó por un vestido blanco de alto impacto, firmado por Pierre Cardin, que combinó una silueta tubo con una capa que caía desde los hombros hasta el suelo. El diseño, de 2007, se destacaba por un sofisticado lazo en la cintura que unía la pieza y aportaba un aire teatral.

Pero no fue solo moda. El guiño nupcial disparó especulaciones sobre la historia, ya que todo indica que su personaje, Cassie, podría tener un compromiso con Nate, interpretado por Jacob Elordi.

Sweeney completó el look con un toque de fantasía, luciendo zapatos de purpurina plateada al estilo Cenicienta y un peinado con ondas suaves y raya al costado que reforzó su impronta glam.

TEMAS Sydney Sweeney

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca se hizo fuerte en Chile y arrancó su camino en la Libertadores con un triunfazo
  2. 2. Quimsa se recuperó con una valiosa victoria ante La Unión de Formosa en el Ciudad
  3. 3. Independiente volvió a caer ante Santa Paula y quedó eliminado de la Liga Argentina
  4. 4. Barrio Primera Junta: los detalles de la investigación contra un hombre detenido por una alerta internacional de pornografía infantil
  5. 5. Tigre igualó con Alianza Atlético en su debut en la Copa Sudamericana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT