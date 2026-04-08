Sydney Sweeney deslumbró con un look nupcial y encendió teorías sobre la nueva temporada de Euphoria

La actriz impactó en el preestreno en Los Ángeles con un vestido blanco que no pasó desapercibido y podría anticipar giros en la trama.
El preestreno de la tercera temporada de Euphoria tuvo muchas figuras, pero fue Sydney Sweeney quien se robó toda la atención con un estilismo tan elegante como sugestivo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La actriz apostó por un vestido blanco de alto impacto, firmado por Pierre Cardin, que combinó una silueta tubo con una capa que caía desde los hombros hasta el suelo. El diseño, de 2007, se destacaba por un sofisticado lazo en la cintura que unía la pieza y aportaba un aire teatral.
Pero no fue solo moda. El guiño nupcial disparó especulaciones sobre la historia, ya que todo indica que su personaje, Cassie, podría tener un compromiso con Nate, interpretado por Jacob Elordi.
Sweeney completó el look con un toque de fantasía, luciendo zapatos de purpurina plateada al estilo Cenicienta y un peinado con ondas suaves y raya al costado que reforzó su impronta glam.