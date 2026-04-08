En vivo: el oficialismo consiguió quórum para debatir la reforma de la Ley de Glaciares

La iniciativa busca que cada provincia pueda determinar qué actividades productivas pueden hacerse sobre cada cuerpo de hielo. La sesión se extenderá hasta la madrugada.

Hoy 15:51

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Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió quórum para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. Fueron clave los bloques aliados del PRO y la UCR, además de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Elijo Catamarca y Unidos.

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La sesión empezó con una serie de pedidos de apartamientos del reglamento.

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