La escribana declaró que Manuel Adorni compró un departamento en Caballito con pago a un año y sin interés

La operación incluyó un anticipo de USD 30.000 y el saldo a pagar en 12 meses. La Justicia investiga el origen de los fondos y ordenó allanamientos en una inmobiliaria clave del caso.

Hoy 16:53

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según su testimonio, la operación se realizó mediante un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a pagar en el plazo de un año, sin interés.

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El acuerdo fue celebrado con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, ex propietarias del inmueble ubicado en la calle Miró al 500. Ambas mujeres debían declarar ante la Justicia, pero sus testimonios fueron suspendidos a pedido de la defensa de Adorni.

De acuerdo con fuentes judiciales, la escribana afirmó no contar con información sobre el origen de los fondos utilizados en las tres operaciones inmobiliarias en las que intervino: el departamento de Caballito, otra propiedad en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

En el marco de la investigación, el fiscal también solicitó acceso a posibles conversaciones relevantes almacenadas en el celular de la escribana, aunque esta indicó que no contaba con el dispositivo.

Nechevenko además participó en la escrituración de otro departamento de Adorni, ubicado sobre la calle Asamblea, donde se repitió una operatoria similar. En ese caso, el funcionario accedió a un financiamiento de 100.000 dólares mediante una hipoteca otorgada por la comisario retirada Graciela Isabel Molina y su hija Victoria Cancio. El crédito fue pactado en 24 cuotas con un interés del 11%.

Esa operación data de noviembre de 2024 y coincide con la compra de la vivienda en el barrio privado Indio Cuá, realizada por Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, la escribana aclaró que “no hubo ningún préstamo de dinero” y explicó que las operaciones se realizaron bajo la figura de “compraventas con hipoteca por saldo de precio”. Sobre el origen de los fondos, señaló que esa información debe ser proporcionada por el propio funcionario.

La investigación encabezada por el fiscal Pollicita avanzará ahora en determinar el nivel de endeudamiento mensual de Adorni y su esposa, para contrastarlo con los ingresos declarados.

Allanamientos en la inmobiliaria

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó allanamientos en tres sedes de la inmobiliaria Rucci Propiedades, que intervino en la comercialización del departamento de Caballito.

Los procedimientos se realizaron en oficinas ubicadas en los barrios de Liniers, Mataderos y Villa del Parque, con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a la operación del inmueble de la calle Miró 550.

Los investigadores buscan registros, contratos, soportes digitales y cualquier otro elemento relacionado con la compraventa y escrituración. Además, se solicitó información detallada sobre las personas que participaron en la transacción, incluyendo a un hombre identificado como “Pablo”, mencionado en una declaración testimonial.

El pedido judicial también abarca avisos de venta, tasaciones, fotografías, boletos de compraventa, recibos y constancias de pago, así como comunicaciones entre las partes involucradas, como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y registros de contacto.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con foco en reconstruir el circuito financiero de las operaciones inmobiliarias y determinar si existe alguna irregularidad.