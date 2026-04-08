Recuperaron elementos robados de una escuela en Villa Griselda: los habían vendido por $8.000

La Policía logró recuperar una farola y cables sustraídos de la Escuela Naciones Unidas N° 232. Los objetos habían sido vendidos a una vecina, quien los entregó voluntariamente.

Hoy 18:28

Efectivos policiales lograron recuperar parte de los elementos robados de la Escuela Naciones Unidas N° 232, en un procedimiento realizado en el barrio Villa Griselda, en el marco de una investigación por un hecho de robo.

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El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Comunitaria N° 13, tras una serie de averiguaciones que apuntaban a un sospechoso conocido con el alias de “Turco”.

Según la investigación, el acusado, identificado como Miguel Alejandro Noriega, habría vendido una farola con su respectivo foco y un cable tipo taller a una vecina del mismo barrio, identificada como Lucrecia Frías.

Ante esta información, los uniformados se dirigieron a un domicilio ubicado en la intersección de calles Buenos Aires y 9 de Julio, donde la mujer confirmó haber adquirido los elementos por la suma de 8.000 pesos. Además, explicó que la venta fue realizada por Noriega, quien se presentó en su vivienda acompañado por otro sujeto apodado “Negro” Cartel.

La compradora aseguró que desconocía el origen ilícito de los objetos y, al ser informada por la Policía, procedió a entregarlos de manera voluntaria.

Los bienes recuperados consisten en una farola con su correspondiente foco y un cable tipo taller de aproximadamente 15 metros de longitud, los cuales habían sido sustraídos previamente del establecimiento educativo.

La causa fue caratulada como “robo en perjuicio del Estado” y quedó en manos de la fiscal interviniente, Dra. María Montes, quien dispuso las medidas a seguir en el marco de la investigación.