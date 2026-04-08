La Municipalidad comenzará el período de inscripciones para docentes de sus jardines de infantes

La inscripción se realizará de forma online.

Hoy 20:16

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Docencia Municipal informa que el Período de Inscripción Extraordinaria para Interinatos y Suplencias de Maestras de Sección, Profesores de Música y Profesores de Educación Física 2026 se realizará de forma online a través de la página sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los interesados deberán registrarse y solicitar turno desde el día 15 hasta el día 30 de este mes.

Los docentes deberán presentarse de manera presencial en las oficinas ubicadas en Belgrano (N) 800 BLOCK 1-Planta Baja del “Complejo Parque Norte” el día del turno asignado por el sistema online con los formularios correspondientes impresos (ficha de inscripción, declaración jurada de cargos y declaración de medidas disciplinarias).

Cabe destacar que dicho período corresponde a los docentes recibidos desde el día 20 de julio de 2025 hasta la fecha de inscripción.