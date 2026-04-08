Vecinos del barrio El Rincón serán beneficiados con un operativo integral de salud

El CAMM N° 6 llevará adelante una jornada gratuita con múltiples servicios médicos y asistencia social para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Hoy 19:39

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 6 del barrio El Rincón realizará un Operativo de Salud Integral, donde los vecinos podrán acceder de manera gratuita a distintos servicios.

La actividad se desarrollará el jueves 9 desde las 17, en la intersección de López de Vega y Venezuela, brindando atención en clínica médica, obstetricia, inmunización y testeos de VIH, entre otros.

Además, participarán áreas como Niñez, Adolescencia y Familia, Ayuda Comunitaria, Género, Discapacidad y Prevención en Adicciones, ampliando el alcance del operativo.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para acercar servicios esenciales y fortalecer el acceso a la salud en los barrios.