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Jardines municipales trabajan para concientizar sobre la inclusión de las personas con autismo

Se llevaron actividades inclusivas donde intervinieron padres y docentes.

Hoy 20:21

En el mes de la concientización de las personas con autismo, el jardín municipal N° 5 “Rita Latallada de Victoria” llevó a cabo actividades inclusivas como talleres y el pintado de pictogramas en sendas peatonales.

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Alumnos, docentes y padres intervinieron las señales viales con el objetivo de que las personas con autismo puedan guiarse en la vía pública y particularmente conocer las normas de tránsito.

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital, informó en ese sentido que, los jardines de infantes vienen trabajando con el asesoramiento del gabinete psicopedagógico en diferentes temáticas en favor de la inclusión.

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