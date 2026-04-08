La Liga Santiagueña vuelve a la acción con el inicio del torneo

Con varios partidos destacados, este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada del fútbol local. Habrá actividad viernes, domingo y miércoles.
La Liga Santiagueña de Fútbol levanta el telón y da inicio a una nueva temporada, con una programación cargada de encuentros en distintas canchas de la provincia. Equipos históricos y protagonistas habituales comenzarán su camino en busca del título.
El puntapié inicial será el viernes 10, con dos partidos. Mitre enfrentará a Estudiantes en la cancha de Comercio (CAM), en un duelo que se jugará a puertas cerradas, mientras que Vélez de San Ramón recibirá a Banfield.
La jornada principal será el domingo 12, con varios encuentros atractivos. Central Argentino se medirá ante Villa Unión, mientras que en Forres habrá clásico entre Defensores de Forres y Atlético Forres. Además, Independiente de Fernández jugará ante Unión de Beltrán, y Independiente de Beltrán recibirá a Sportivo Fernández.
La fecha se completará el miércoles 15, cuando Yanda enfrente a Central Córdoba en el predio del Ferroviario, también a puertas cerradas.
Quedaron a confirmar los encuentros entre Güemes vs. Comercio (Zona Capital) y Sarmiento vs. Agua y Energía (Zona Banda).
En esta primera jornada tendrán fecha libre Unión Santiago e Instituto Santiago.
Viernes 10
Mitre / Estudiantes (Cancha CAM) (a puertas cerradas)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Vélez / Banfield (Cancha Vélez SR)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Domingo 12
Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)
Reserva 15.00 | Primera 17.00
Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Miércoles 15
Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético) (a puertas cerradas)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
A confirmar
Güemes / Comercio (Zona Capital)
Sarmiento / Agua y Energía (Zona Banda)
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.