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En vivo: San Lorenzo debuta en la Sudamericana ante Deportivo Recoleta en Paraguay

El Ciclón visita este miércoles desde las 19.00 al conjunto paraguayo en el Defensores del Chaco. El equipo de Gustavo Álvarez inicia su camino internacional con la obligación de sumar.

Hoy 19:40

Deportivo Recoleta y San Lorenzo se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez comenzará su participación en el certamen continental frente a un rival que hará su debut absoluto en competencias CONMEBOL.

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