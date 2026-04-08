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El Cine Teatro Renzi renueva su cartelera con destacadas propuestas cinematográficas

La programación del 9 al 15 de abril incluye estrenos, cine nacional y promociones especiales para toda la familia.

Hoy 19:41
Cine Renzi

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a disfrutar de la nueva cartelera del Cine Teatro Renzi, con propuestas para todas las edades del 9 al 15 de abril.

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Como principal atractivo, continúa en cartelera “Super Mario Galaxy”, con funciones diarias a las 16, 18 y 20, y una promoción 2x1 los días 13, 14 y 15, facilitando el acceso al cine para más familias.

En tanto, el espacio INCAA proyectará producciones nacionales como “Nene Revancha” (9 y 10 de abril) y “Nuestra Tierra” (11 y 12), ambas a las 20.

La programación se completa con el estreno de la comedia dramática “El Drama”, con funciones diarias a las 22:10, que aborda la crisis de una pareja a días de su boda tras revelaciones que ponen en jaque su relación.

De esta manera, el Cine Teatro Renzi continúa consolidándose como un espacio cultural clave en La Banda, ofreciendo propuestas variadas y accesibles para los vecinos.

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