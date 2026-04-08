Recuperan electrodomésticos y otros bienes robados en dos barrios: los habían vendido a vecinos

La Policía secuestró un lavarropas, un ventilador, una garrafa y cables que habían sido sustraídos. Los compradores aseguraron desconocer el origen ilícito y los entregaron voluntariamente.

Hoy 18:40

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12 lograron recuperar diversos bienes que habían sido robados, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia radicada en perjuicio de Marcos Emanuel Gerez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo este martes alrededor de las 19:30 en los barrios Parque Municipal y Tabla Redonda, donde personal de brigada realizó tareas investigativas que permitieron localizar los objetos sustraídos.

Según el parte policial, en una primera instancia los uniformados se dirigieron a un domicilio del barrio Tabla Redonda, donde entrevistaron a un hombre de 59 años, identificado como Óscar Salvatierra. El mismo manifestó que días atrás un sujeto conocido como “Negro Cartel” le ofreció un ventilador negro marca Magiclick y un rollo de cable tipo taller de aproximadamente 10 metros, por la suma de 50.000 pesos. El hombre aseguró desconocer que los elementos eran robados y procedió a entregarlos de manera voluntaria.

Posteriormente, la comisión policial se trasladó a una vivienda del barrio Parque Municipal, sobre un canal revestido, donde se entrevistó a Nicolás Matías Salvatierra, de 35 años. El vecino relató que el mismo sujeto, “Negro Cartel”, se presentó en su domicilio hace aproximadamente una semana ofreciendo un lavarropas blanco marca Patrick y una garrafa de 10 kilos, también de color blanco, por un total de 60.000 pesos. Al igual que en el caso anterior, el comprador indicó que desconocía la procedencia ilícita de los bienes y accedió a entregarlos voluntariamente.

En total, se recuperaron un lavarropas, un ventilador, una garrafa de 10 kilos y un rollo de cable tipo taller, los cuales quedaron resguardados en la sede policial.

La causa fue caratulada como “robo” y continúa bajo investigación con autores desconocidos, mientras que interviene el fiscal de turno, Dr. José Piña, quien deberá impartir las directivas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.