Con un golazo de Álvarez, el Atlético de Madrid le ganó al Barcelona y se ilusiona con las semis de la Champions

El Colchonero se hizo fuerte en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final. Se impuso por 2 a 0 y quedó a un paso de meterse entre los cuatro mejores.

Hoy 18:05

Golpe histórico de Atlético de Madrid. Después de años de críticas en este tipo de partidos, el equipo dirigido por Diego Simeone consiguió una victoria enorme al imponerse 2-0 ante Barcelona en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Un resultado que lo posiciona como serio candidato.

El triunfo toma aún más valor si se tiene en cuenta el contexto: el Barcelona venía de 14 triunfos consecutivos en su estadio, con números aplastantes. Sin embargo, el Atlético fue inteligente, ordenado y contundente, características que marcaron la diferencia en una noche perfecta.

El partido cambió sobre el final del primer tiempo. Tras una contra, Julián Álvarez asistió a Giuliano Simeone, quien fue derribado por Pau Cubarsí. Tras revisión del VAR, el defensor vio la tarjeta roja y de esa misma falta llegó la apertura del marcador: un golazo de tiro libre de Julián, que la clavó en un ángulo.

En ese momento ya empezaba a crecer la figura de Juan Musso, que terminó siendo determinante. El arquero argentino tapó todo, incluyendo situaciones claras ante Marcus Rashford, y sostuvo la ventaja cuando el local salió con todo en el segundo tiempo.

Pese a jugar con uno menos, el Barcelona intentó imponer su juego, pero chocó constantemente con la solidez defensiva del Colchonero. Y como si fuera poco, en otra contra letal, Alexander Sørloth selló el 2-0, silenciando al estadio y ampliando la diferencia en la serie.

Ahora, todo se definirá en el Metropolitano, donde el Atlético buscará cerrar la clasificación. La ventaja es importante, pero la serie aún está abierta en una Champions que ya tiene a los de Simeone como protagonistas.