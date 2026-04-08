Anunciaron la presentación oficial del documental “Wasiman”

Es en homenaje a Francisco René Santucho.

Hoy 19:19

En Casa Argañaraz Alcorta se llevó a cabo este miércoles el anuncio de la presentación oficial del documental “Wasiman. De regreso a casa”, documental/ficción, en homenaje a Francisco René Santucho, figura relevante de la historia y el pensamiento santiagueño. El estreno tendrá lugar el sábado 18 de abril, a las 18, en el Centro Cultural del Bicentenario.

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La obra, impulsada por el Grupo Pueblo Negro (colectivo de actores y actrices santiagueños), busca rescatar la figura de Santucho (1925-1975), fundador de la mítica Librería Dimensión y precursor del pensamiento indoamericanista en la región. A través de una narrativa que combina realidad y ficción, el proyecto pone en valor su obra profundamente ligada a la identidad latinoamericana y a la lucha por los derechos culturales que aún hoy mantienen su vigencia.

Del anuncio participaron el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el director del documental, Luis Gallar, y los hijos de Francisco Santucho, Francisco Santucho (H) y Elmina Santucho.

Gallar dijo que a través de esta obra se busca revalorizar la figura de un referente cultural y político, y contar su vida desde su juventud hasta su desaparición.

También explicó el origen del nombre Wasiman, que en quichua significa “De regreso a casa”.

Seguidamente su hijo Francisco contó que su mamá preservó muchas de las pocas cosas que les quedaron de su padre, ya que con su desaparición también se perdieron materiales muy importantes, “incluso un escrito que iba a ser su obra central sobre la historia de Santiago del Estero”, motivo por el cual dijo que “es una gran satisfacción este proyecto”.

Por su parte, Elmina dijo: “Pensaba en el título del documental y siempre algo que se refiere a mi padre es volver a traerlo efectivamente a nuestras vidas; mi papá es desaparecido, entonces es de alguna manera traerlo hacia a nosotros, me parece que es una figura y una personalidad muy interesante para ser conocida mucho más de lo que se la conoce”.

A su turno, Nelson Bravo expresó: “Para el Gobierno de la provincia es un inmenso honor haber sido de alguna manera parte de este proyecto, también reivindicar a una figura y no solamente por su cuestión personal, sino por el aporte que ha realizado y en momentos tan complicados que ha atravesado el país y nuestra provincia. Y con el toque adicional de un abordaje de intelectuales de turno y seguramente acompañados también por historias y anécdotas de la familia”.

“Con respecto a lo turístico, hoy hay una tendencia muy fuerte, que es dar a conocer lugares o sitios turísticos en desarrollo a través de películas y documentales, así que en ese sentido para nosotros también resulta una aporte significativo”, completó.