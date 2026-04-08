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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ABR 2026 | 19º
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La Capital lanzará un nuevo ciclo de talleres gratuitos de lectura y escritura para jóvenes

Está destinado a jóvenes que quieran desarrollar su creatividad.

Hoy 20:26

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, lanzará un nuevo ciclo de talleres gratuitos de lectura y escritura destinados a jóvenes de la ciudad interesados en desarrollar su creatividad, expresión y habilidades narrativas.

La propuesta forma parte del programa Bibliodera 2026, una iniciativa que promueve la producción literaria y audiovisual, generando espacios de encuentro, formación y participación para fortalecer el acceso a la cultura y potenciar nuevos talentos.

Los talleres tendrán una duración de cuatro encuentros, con modalidad presencial, e incluirán acompañamiento en procesos de escritura creativa, lectura guiada y producción de textos. Al finalizar, se hará entrega de certificados a los participantes.

Los talleres se dictarán en las siguientes bibliotecas populares: 9 de Julio, el 11 de abril a las 18 horas (Buenos Aires 131); Agustín Álvarez, el 18 de abril a las 18 horas (Independencia 652); Ricardo Rojas, el 25 de abril a las 18 horas (La Rioja 247) y Sarmiento, el 9 de mayo a las 18 horas (Libertad 674).

Para participar, los interesados pueden inscribirse a través del enlace on line en las redes de la Dirección de la Juventud de la Municipalidad.

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