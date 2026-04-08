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La Municipalidad retiró un tapón de basura del desagüe Colón en el barrio Ejército Argentino

La repartición municipal desplegó una cuadrilla de casi 30 empleados.

Hoy 20:23

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad realizó la limpieza y mantenimiento del desagüe ubicado en la avenida Colón, desde Solís hasta Ingeniero Medicci, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir anegamientos ante eventuales lluvias.

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La repartición municipal desplegó una cuadrilla de casi 30 empleados, utilizando motoguadañas, retropalas, retroexcavadoras, bateas y volcadores, que efectuaron el corte de la maleza de los bordes y retiraron los residuos arrojados en el cauce.

Cabe remarcar, que en la intersección con Dr. Nicolás Repetto, se extrajó una gran cantidad de basura que impedía el drenaje del canal.

Estos trabajos, que se realizan varias veces al año, forman parte de un plan integral de mejora de la infraestructura urbana, orientado a optimizar el escurrimiento del agua en los 57 km de desagües a cielo abierto que existen en la ciudad.

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