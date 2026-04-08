Abrazo efusivo y emoción: Javier Milei finalmente se encontró con Nahuel Gallo

El presidente mantuvo una reunión con el gendarme que estuvo preso en Venezuela.

Hoy 20:33

Luego de varias semanas de demora, Javier Milei se reunió en su despacho de Casa Rosada con el gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido durante 448 días en Venezuela. Fue un encuentro de casi dos horas del que no trascendió de que se habló, solo algunas imágenes.

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Los movimientos en Casa Rosada a la espera del efectivo de seguridad comenzaron pasadas las 16, cuando personal de Casa Militar comenzó a colocar cordones de seguridad en el Patio de Las Palmeras. La intención fue que no se produzca circulación interna.

A las 16.44 Patricia Bullrich fue la primera en ingresar por el Salón de Bustos. Luego entraron Karina Milei; la secretaria general de la presidencia, Alejandro Monteoliva; la ministra de Seguridad, y Pablo Quirno, el Canciller.

El encuentro duró aproximadamente dos horas y los funcionarios que participaron del encuentro con Gallo salieron todos juntos a las 18.43. Hubo sonrisas y abrazos, sin ningún tipo de contacto con la prensa.

El oficialismo mantuvo un fuerte hermetismo sobre el contenido de la conversación entre el Presidente y Gallo. Pasadas las 19 horas, comenzó a difundir el material fotográfico.