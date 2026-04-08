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Hubo incidentes con detenidos entre la Policía y los manifestantes por la Ley de Glaciares

El proyecto se debate en la Cámara de Diputados y el Gobierno busca su sanción definitiva.

Hoy 19:26
incidentes marcha

Un hombre de 36 años fue detenido por los incidentes se registran esta tarde entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

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El hecho se registró en Avenida de Mayo al 100, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad dispersaron a los manifestantes con el objetivo de que permanezcan en el Congreso.

Los uniformados se encontraban apostados en Lima y Avenida de Mayo mientras aguardaban el avance de los activistas de Greenpeace, quienes intentaron ocupar y cortar el tránsito en la arteria de esa zona, motivo por el que se procedió a neutralizarlos y se registraron desmanes.

Uno de ellos golpeó a un oficial sin herirlo y se concretó su arresto.

La UFLA Este ordenó que se labren actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad y en caso de no contar con impedimentos fuera puesto en libertad.

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